Sospetto Coronavirus, donna di Fondi trasferita allo Spallanzani

Una donna di Fondi è stata trasportata all’ospedale Spallanzani di Roma per accertamenti inerenti un possibile caso di Coronavirus. Un trasferimento avvenuto nel primo pomeriggio di sabato, dopo che il soggetto in questione ha manifestato febbre e altri sintomi ritenuti riconducibili a un ipotetico contagio. Contagio che, allo stesso modo degli altri casi sospetti registratisi negli ultimi giorni in provincia di Latina, resta comunque tutto da verificare: finora, per fortuna, le analisi sui diversi pontini che presentavano sintomi compatibili con il virus sono risultate negative.

Per quanto riguarda la donna, che nelle scorse settimane era stata a Milano per questioni lavorative, se ne saprà di più nella giornata di domenica, a margine del tampone e degli altri accertamenti sanitari di rito cui sarà sottoposta. Un protocollo di natura preventiva in giorni in cui la prudenza è d’obbligo, e nulla di più al momento.

Certo è che la venuta del 118 nei pressi dell’abitazione della donna, in pieno centro urbano, ha destato più di qualche apprensione tra residenti e passanti, soprattutto perché il personale intervenuto era munito di mascherine e tute protettive d’ordinanza.

A supervisionare da vicino l’evoluzione del possibile caso di Covid-19, anche i vertici dell’amministrazione comunale, che come nei giorni scorsi continuano ad ogni modo a predicare calma: non c’è motivo per alimentare psicosi collettive.