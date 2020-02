Escursionista ferita: salvata dall’elicottero dei vigili del fuoco

FLASH – Nel pomeriggio di oggi una donna circa 50 anni è stata tratta in salvo tra Sabaudia e San Felice Circeo: era rimasta ferita durante un’escursione, ritrovandosi così impossibilitata a muoversi per tornare a valle in autonomia. Decisivo, per il recupero della malcapitata, l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di San Felice, i carabinieri forestali e il personale sanitario della Croce bianca.

