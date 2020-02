Convitto, largo all’abbattimento della torre fumaria

Al via, nella giornata di oggi, sabato, l’abbattimento della torre fumaria in cemento del convitto annesso all’Istituto alberghiero “Celletti” di Formia. Una struttura non più utilizzata da anni, alta 15 metri e che faceva parte di una centrale autonoma che serviva i fabbisogno energetico de convitto.

Il convitto è una struttura ricettiva educativa che ospita tutt’oggi gli studenti fuori sede delle scuole superiori di Formia e di Gaeta. Infatti, oltre agli studenti dell’alberghiero risiedono in convitto, dal lunedì al sabato, gli studenti dell’Istituto nautico “Caboto” di Gaeta.

L’abbattimento, fanno sapere dal convitto, si è reso necessario in quanto l’impianto obsoleto della centrale è stato sostituito da uno più moderno con una nuova canna fumaria, il tutto a norma con le direttive europee. L’attività didattica della scuola e del convitto non sono state sospese durante i lavori di abbattimento.