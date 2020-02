Ancora un candidato sindaco: per Fondi Vera c’è Ciccone

Come anticipato da h24notizie.com nella giornata di ieri, è Francesco Ciccone, colui che è stato individuato dal movimento civico Fondi Vera per guidare la lista alle elezioni di primavera.

Una corsa in solitaria, molto probabilmente, perché difficile immaginare che ci siano schieramenti che si aggregheranno al simbolo di Fondi Vera in questa fase della campagna elettorale.

Il movimento di giovani – quasi tutti under 40 – ha individuato Francesco Ciccone come candidato alla carica di sindaco. Ciccone non è di certo nuovo della politica, lui che si è distinto nel passato per battaglie care alla destra, militando anche in diversi partiti e correndo più volte alle elezioni comunali in schieramenti e con movimenti alleati con quella che oggi è la maggioranza amministrativa di Fondi. Questa volta, però, affronta la battaglia elettorale da un’altra prospettiva.

Un passato anche nel tifo organizzato del Fondi Calcio e le battaglie all’indomani del cambio di denominazione della società sportiva rossoblù dopo l’arrivo allo stadio Arnale Rosso dell’Unicusano.

Negli ultimi anni, il suo impegno è stato rivolto in particolar modo ad iniziative a scopo culturale e sociale per la città, nonché alla questione ambientale, se si considera che tra le altre cose Ciccone è anche presidente dell’associazione ambientalista locale Fare Verde.

