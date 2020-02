Incendio in via Nenni, riconsegnati i primi appartamenti Ater

Rientrano i primo inquilini del lotto 17 scala A, di via Nenni, a Cisterna che solo venerdì scorso è stato interessato da un enorme incendio a partire da un appartamento al terzo piano. L’incendio ha prodotto una enorme quantità di fumo e fuliggine che ha reso indisponibile l’edificio. Dopo le operazione dei vigili del fuoco, l’Ater proprietaria dell’immobile, ha attivato le operazioni di sanificazione per rendere di nuovo disponibile l’edificio. I primi 5 appartamenti sono stati riconsegnati agli assegnatari, mentre si sta procedendo alle ulteriori operazioni di ripristino in sicurezza dell’edificio per i restanti appartamenti, in totale sono 21. Le operazioni di sanificazione hanno eliminato la fuliggine dalle parti comini, all’interno dei singoli appartamenti e sanificato tutti gli ambienti, dal prima al secondo piano. Più complesse le operazione per i restanti piani, in totale sono sette. I tecnici dell’Ater confidano di far rientrare, in sicurezza, tutti gli assegnatari entro 10 giorni, ad eccezione dell’appartamento devastato dall’incendio e di quello immediatamente adiacente, insieme a quello del piano immediatamente superiore corrispondente.“Abbiamo cercato – spiega Marco Fioravante, presidente di Ater Latina – di ridurre al minimo i disagi per i nostri assegnatari, un plauso ai nostri tecnici che hanno attivato tutte le operazioni per cominciare a far rientrare gli inquilini che, insieme alla sicurezza dell’edificio, è stata la nostra priorità”. Per gli interventi urgenti sono stati stanziati ed attivati i lavori per 120 mila euro.