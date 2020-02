Minturno, a lavoro con la marijuana sotto il bancone: denunciato

I Carabinieri della sezione radiomobile, nella giornata di oggi hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 30enne del luogo.

“L’uomo, titolare di un’attività commerciale – spiegano i militari – veniva trovato in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” suddivisa in tre bustine ed un bilancino di precisione, occultata sotto il bancone lavorativo. Successivamente la perquisizione veniva estesa alla propria abitazione, con esito negativo. Nel corso del medesimo contesto operativo, venivano segnalati alla competente Prefettura di Latina per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, due minorenni presenti all’interno dell’attività commerciale trovati in possesso complessivamente di 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.