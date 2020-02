Gaeta pensa in grande e lo vuole illustrare alla città e non solo. Presentato questa mattina, con una conferenza stampa il piano di finanziamenti per riqualificare la città.

A presentarlo in prima persona il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano che ha spiegato come il piano di investimenti da 13 milioni di euro parte con le centinaia di migliaia di euro destinate al recupero dell’ex vetreria Avir.