Foto e non solo venerdì a “La Campanella” c’è Enrico Duratorre

Il fortunato format va in diretta il 28 febbraio alle 19.00 su Radio Antenna Musica, Radio Civita in Blu e in video sulla pagina Facebook de La Campanella, delle radio e di H24notizie.com. La puntata numero 94, vede come ospite il fotografo Enrico Duratorre.

Una puntata quella che non ha bisogno di presentazioni. Si parlerà di foto, di scatti, ma anche di progetti benefici che lo stesso Duratorre sta seguendo. Per scoprirne di più basta sintonizzarsi su una frequenza radio o collegarsi con la nostra pagina Facebook se preferite guardarci in video.