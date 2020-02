“I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Aprilia hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina un 20enne di origini kosovare, già posto agli arresti domiciliari per il reato di “evasione”, misura ritenuta inefficace grazie alle risultanze investigative prodotte dai militari operanti

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.”