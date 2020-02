Calo del 20% di accessi ai Pronto Soccorso, l’effetto coronavirus

Parla l’assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D’Amato che commenta i dati di un calo di circa il 20% di accessi al Pronto Soccorso in questi ultimi giorni. Dati che secondo le interpretazioni della Regione attestano che le indicazioni date alla cittadinanza sono state recepite e la comunicazione in merito al coronavirus stiano funzionando.

“È una buona notizia – si legge nella nota – che i cittadini stiano osservando le disposizioni. I dati ci confermano un calo del 20% negli accesi ai Pronto soccorso nell’ultima settimana a dimostrazione dell’efficacia delle indicazioni che sono state recepite dai cittadini. E’ inutile recarsi al Pronto soccorso se non in caso di una chiara necessità. Da oggi è attivo il numero verde 800.118.800 che da questa mattina in poche ore ha già ricevuto mille chiamate e che si affianca al 1500 ed il numero delle emergenze 112 per tutte le informazioni e l’assistenza sul Covid-19”.