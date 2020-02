L’ex vetreria Avir è tornata al Comune, il sindaco: “Orgogliosi” – VIDEO

Mercoledì, con un sopralluogo a distanza di alcuni giorni dal dissequestro, il Comune di Gaeta ha ripreso anche di fatto possesso dell’ex Avir. In prima linea sul posto il sindaco Cosmo Mitrano, che in vista della messa in atto del progetto di recupero e riqualificazione ha sottolineato l’importanza della storica vetreria e della sua area: “Rappresenta il cuore dello sviluppo economico della città, un volano per l’economia e soprattutto un bene strategico”, ha detto ai microfoni di h24notizie. “E’ stata restituita dignità a quelle centinaia di cittadini che hanno lavorato qui”. E non solo, dato che l’addio ai sigilli apre appunto le porte per l’atteso restyling a tutto tondo dell’area in questione.

VIDEO: H24NOTIZIE INTERVISTA IL SINDACO E UN EX OPERAIO