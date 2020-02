Coronavirus, l’ordinanza della Regione Lazio per gestire prevenzione ed emergenza

Con la psicosi da Coronavirus crescente ogni ora di più, come pure gli accertamenti sanitari in via precauzionale, è stata firmata mercoledì dal presidente Nicola Zingaretti l’ordinanza della Regione Lazio “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. CLICCA QUI per leggere e/o scaricare il testo completo dell’ordinanza in oggetto.