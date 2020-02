Coronavirus, accertamenti allo Spallanzani per un autotrasportatore. Negativa una ragazza

Un 50enne autotrasportatore di Terracina è stato soccorso dal 118 nell’area industriale di Frosinone e trasferito presso l’ospedale Spallanzani di Roma. E’ accaduto oggi, mercoledì, per il sospetto – tutto da verificare – che possa aver contratto il temuto Coronavirus. Anche perché a quanto pare per lavoro opera in Lombardia, in una delle zone contraddistinte dai focolai. Attese entro domattina novità in merito al tampone cui è stato sottoposto.

Tampone sicuramente negativo, invece, per una sua concittadina. Una ragazza che lunedì era stata prelevata a Terracina da un mezzo ad Alto biocontenimento inviato dalla Croce Rossa capitolina, per poi essere trasferita allo Spallanzani: martedì mattina, all’esito degli accertamenti sanitari, ha potuto tirare un sospiro di sollievo.