Con arnesi da scasso vicino ad un supermercato, denunciato

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina nel corso di un servizio di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà’ per il reato di “possesso ingiustificato di arnesi da scasso o grimaldelli” un 39enne di origini rumene.

Il predetto, sottoposto a controllo di polizia mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un supermercato, veniva trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso, il tutto sottoposto a sequestro.