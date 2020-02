Tentato omicidio della compagna, imprenditore ai domiciliari

Ai domiciliari l’imprenditore edile di Cisterna arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Il Tribunale del Riesame di Roma ha accolto la richiesta formulata dall’avvocato Lorenzo Magnarelli, del Foro di Roma, e concesso il beneficio all’indagato.

Per la difesa non vi è dolo di omicidio in assenza di atti univoci.

Secondo gli inquirenti invece il 36enne, a partire dal 2018, avrebbe più volte aggredito e umiliato la convivente, cercando infine il 5 gennaio scorso di ucciderla mentre era alla guida della propria auto, simulando su via Ninfina un incidente stradale.