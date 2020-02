Coronavirus, rinviato il match di pallamano tra HC Fondi e Brixen

La Federazione Italiana Giuoco Handball, alla luce dell’emergenza “Coronavirus” conferma che, a partire da oggi lunedì 24 febbraio e fino a domenica 1 marzo compreso, vengono sospese tutte le attività agonistiche riguardanti gare interne e gare in trasferta delle società di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.

Questo vuol dire che l’HC Banca Popolare di Fondi non giocherà la partita in programma sabato prossimo (29 febbraio) al Palazzetto dello Sport di Fondi contro il Brixen (Bressanone), valida per la 6a giornata del campionato nazionale di Serie A1 maschile.

Queste sono le informazioni disponibili fino a oggi, ma nelle prossime ore o nei prossimi giorni si potranno avere ulteriori aggiornamenti.

Per quanto concerne gli allenamenti, invece, l’HC Banca Popolare di Fondi tornerà regolarmente in campo nella serata odierna.

Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla FIGH:

“La FIGH, in relazione alla emergenza Coronavirus e alla luce delle disposizioni emanate dalle competenti autorità statali e regionali, conferma che, a partire da oggi (lunedì) e fino a domenica 1° marzo compreso, vengono sospese tutte le attività agonistiche, relative ai Campionati Nazionali ed ai campionati di Area, riguardanti gare interne e in trasferta delle società appartenenti alle regioni di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna.

Relativamente ai campionati di Serie A1 maschile e femminile, sono perciò rinviate 10 delle 11 gare in programma. Si disputerà regolarmente il solo match tra Junior Fasano ed Ego Siena, valido per la 19^ giornata di Regular Season degli uomini.

I campionati di Serie A2 maschile e femminile, invece, vedranno rinviati in tutto 21 incontri all’origine in calendario per il prossimo fine settimana.”.