Volley, Terracina affonda a Viterbo

“La gara che doveva significare per la Volley Terracina la risalita per cercare di raggiungere posizioni di classifica più tranquille, si è invece rivelata come una vera e propria Waterloo per le ragazze biancocelesti, che dopo un avvio shock, praticamente inesistenti in campo nei primi due set, hanno poi saputo reagire ma quando oramai era troppo tardi.

Viterbo ha meritato la vittoria per quanto visto in campo, approcciando meglio al match ed avere una certa continuità per tutta la gara. Avvio davvero da incubo per Terracina che va subito sotto 5-0 e successivo 10-4, con le viterbesi davvero agguerrite e determinate che anche negli scambi seguenti continuano a bucare la difesa biancoceleste, con il tabellone che segna 15-8 e portando la squadra di casa a giocare con una certa tranquillità le fasi finali del set, vincendo con un comodo 25-13 ottenuto in pochi minuti. Set successivo e fotocopia del primo, la reazione del Terracina che si attendeva non arriva in modo convincente, Viterbo nuovamente avanti nei primi scambi, 5-2 e 10-7, trascinata da una Capotosti immarcabile, Terracina prova a rimanere attaccata alle avversarie ma a metà set si scioglie nuovamente, infatti sul 15-10 Viterbo, subiscono un parziale, 10-3, che le tramortisce, troppi gli errori sia in fase di costruzione che in attacco, consegnando nuovamente il set in mano alle padrone di casa con punteggio identico al primo, 25-13. Forte del doppio vantaggio, Viterbo inizia il terzo set, mentre Terracina è costretta a giocarsi il tutto per tutto, ma l’inizio non è molto incoraggiante, sotto nuovamente 5-3 e 10-5 nelle prime fasi, fortunatamente reagiscono in maniera decisa, tornano sotto e recuperano con il capitano DeBellis a suonare la carica: a metà set le distanze sono ridotte 15-11 mentre trovano poi la parità sul 19-19.

Viterbo accusa il colpo e perde un po’ di lucidità, Terracina ne approfitta e piazza la zampata vincente che le proietta verso la conquista del set che avviene sul 25-21. Il quarto set diventa decisivo per la Volley Terracina che purtroppo come gli altri inizia all’inseguimento, subito sotto 5-2 e più avanti 10-7. Sembra che Viterbo abbia più birra in corpo e gli scambi seguenti lo

confermano, quando la forbice tra le due squadre si allarga a favore delle padrone di casa, 15-10 e avvicinandosi al finale di set, 20-16: qui peròavviene la reazione prepotente del Terracina per un ultimo disperato assalto, infatti le biancocelesti fanno punti a ripetizione raggiungendo la parità sul 24-24 ma proprio sul più bello, forse un po’ scariche, cedono ai vantaggi il set e l’intero incontro alle padrone di casa, che vincono 26-24.