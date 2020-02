“Progetto SPRAR, una best practice di accoglienza e integrazione”

“Un fiore all’occhiello dell’intera comunità itrana è il progetto SPRAR del Comune di Itri, per l’accoglienza degli immigrati, un progetto che è stato accolto dalla comunità come punto di incrocio e scambio delle diverse varie culture”. Così, in una nota, l’amministrazione itrana.

“Il progetto, nato oramai diversi anni fa, ed attualmente in proroga tecnica da parte del Ministero, attende di essere rinnovato per un nuovo triennio, dopo che nello scorso mese di luglio, a seguito di una attenta verifica da parte del Ministero è stato riconosciuto tra i migliori progetti SPRAR, un modello da portare ad esempio”.