Nella mattinata di ieri intorno alle 10 ad Aprilia, i carabinieri della locale stazione, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un 40 enne già in regime di affidamento in prova al servizio sociale, per aver violato le misure impostegli. L’arrestato sarà associato presso la casa circondariale di Latina.