“Sogni e bisogni” presentato lo studio sui giovani di Latina

Sono stati presentati ieri mattina i risultati della ricerca “Sogni e Bisogni”, uno studio sui giovani di Latina tra bisogni, aspirazioni e fragilità finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma “Latina anche città di mare”. La ricerca è stata condotta dall’ATI costituita da Lattanzio Monitoring & Evaluation srl e dalla Cooperativa sociale “Cooperiamo Insieme”, aggiudicataria del bando di gara indetto dal Comune nell’ambito del programma. In sintesi i risultati restituiscono la fotografia di una popolazione giovanile preoccupata principalmente da una situazione economica troppo fragile. Il sogno principale degli intervistati, infatti, è quello di avere un lavoro.

«Prima di tutto mi complimento con l’Assessora alle Politiche giovanili, Cristina Leggio – ha detto il Sindaco Damiano Coletta – con tutti gli uffici comunali e con i partner che stanno lavorando a questo importante progetto. Ho visto i risultati della ricerca e a mio avviso emerge una necessità, quasi una urgenza: dobbiamo restituire ai giovani la capacità di sognare. La priorità, a livello nazionale, non solo locale, è quella di dare opportunità al mondo giovanile e noi amministratori abbiamo il dovere di favorire e valorizzare tutti quegli strumenti che portano il paese a investire sui ragazzi. Anche Latina vuole fare la sua parte in maniera concreta perché, come ho detto più volte, è dalle città che può e deve partire un sostanziale cambiamento verso un futuro migliore».

«Per poter fare progetti per i giovani – ha commentato l’Assessora Leggio – dobbiamo conoscere, analizzare il contesto, discutere dati: questo è ciò che stiamo facendo, stiamo leggendo la situazione giovanile da più punti di vista, ci incontriamo e ci confrontiamo. Così possiamo costruire percorsi condivisi e renderci utili, come amministrazione, per le giovani generazioni».

La ricerca “Sogni e Bisogni” è strettamente connessa al servizio dello Sportello Informagiovani già operativo nei locali comunali di Corso della Repubblica 116, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.