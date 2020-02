Sfilata di Carnevale, il programma degli ultimi eventi in città

Il Carnevale della città delle dune giunge al suo ultimo atto e si prepara ad offrire a grandi e piccini una domenica di festa, nel segno di musica e colori.

Dopo l’anteprima della sfilata per le strade di Borgo Vodice lo scorso 9 febbraio, i festeggiamenti carnevaleschi entrano nel clou e il 23 febbraio invaderanno letteralmente la città di Sabaudia. La tradizionale sfilata prenderà il via alle ore 14:30 con partenza dei carri da piazza Del Comune. Il percorso prevede un doppio giro da piazza del Comune a piazza Oberdan e si stopperà in centro, con la festa che proseguirà fino alle ore 17.

La parata anche quest’anno vedrà la partecipazione dei giganti di cartapesta tra nuove e vecchie conferme con una novità assoluta: il carro dedicato alla prima prova di Coppa del Mondo di canottaggio che si svolgerà a Sabaudia dal 10 al 12 aprile.

Musica, colori e tanto divertimento assicurato, dunque, grazie al Carnevale Pontino promosso dall’associazione “Libera Uscita”, con la collaborazione di “Amici in festa” ed “Ex ragazzi del Borgo” e il patrocinio dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Pontinia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.