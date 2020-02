Quarantena volontaria per tre cittadini cinesi, il caso

NOTIZIA FLASH – Cittadini cinesi in quarantena volontaria, il caso a Minturno. Per ora si tratta solo di una indiscrezione, poco è trapelato su tre cittadini cinesi residenti a Minturno ed arrivati dalla Cina nei primi giorni di febbraio che avrebbero effettuato una quarantena volontaria presso la propria abitazione per circa due settimane. La polizia locale avrebbe già informato il Ministero della Salute ed anche il Commissariato di Polizia. Seguono aggiornamenti.