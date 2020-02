Provincia, Vulcano: “Soddisfazione per il bilancio di previsione”

Leggiamo e pubblichiamo una nota dell’assessore provinciale Domenico Vulcano: “Con molta soddisfazione personale il Consiglio Provinciale di cui mi onoro di far parte ha approvato definitivamente il bilancio di previsione 2020/2022.

Il documento politico varato dalla Provincia di Latina, presieduta da Carlo Medici, va letto positivamente per la sua capacità di destinare le risorse disponibili in modo omogeneo su tutto il territorio pontino, non tralasciando nessuno né privilegiando Comuni a discapito di altri.

In questo senso, le nuove politiche messe in campo dall’Amministrazione Provinciale, più attente ai territori e alle sue esigenze specifiche, sono di buon auspicio per la programmazione di un 3° Istituto Scolastico Superiore ad Aprilia, che andrebbe a risolvere le ben note problematiche di sovraffollamento del “Meucci” e del “Rosselli”.

Collegialmente, insieme al Presidente Medici, al mio gruppo Consiliare di riferimento e agli altri colleghi Consiglieri Provinciali, è stata già avviata una profonda riflessione sulla realizzazione della 3° Scuola Superiore di Aprilia, e prendiamo atto che l’Amministrazione Comunale ha già dichiarato la sua disponibilità a collaborare individuando un terreno di proprietà per la sua ubicazione. Esprimiamo soddisfazione perché finalmente in Provincia la questione del diritto all’istruzione per gli adolescenti di Aprilia, e della nascita del 3° Istituto Superiore, è nell’agenda politica e con veste prioritaria.

Allo stesso tempo, la Provincia si sta occupando di migliorare e mettere in sicurezza la viabilità sulle strade di propria competenza e, in particolare, nelle prossime settimane saranno asfaltati alcuni tratti entro i confini di Aprilia”.