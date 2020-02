Elezioni a Fondi, ecco il terzo candidato sindaco: è Raniero De Filippis

Dopo l’annuncio estivo dell’ex sindaco Luigi Parisella di voler puntare sulla sua idea civica della “Riscossa Fondana” e la discesa in campo del vice sindaco Beniamino Maschietto in segno di continuità con l’attuale amministrazione comunale Forza Italia centrica, arriva l’asso in area – presumibilmente – di centrosinistra con la candidatura a primo cittadino di Raniero De Filippis, che, come annunciato sulle nostre pagine nei giorni scorsi, si pone come alternativo alle altre forze in campo e punta ad aggregare il centrosinistra.

Lanciata così la candidatura a sindaco di De Filippis che scende in campo con la sua creatura, “Camminare Insieme”, un’associazione politica, ma anche una lista civica “Camminare Uniti”. Attesa adesso per capire cosa faranno gli altri schieramenti che dovrebbero partecipare alla corsa elettorale: ovvero il Partito Democratico e il Partito Socialista Italiano, insieme a Italia Viva, presente in città, ma che non è detto riesca a concretizzare una lista.

L’apertura di De Filippis, però, potrebbe non solo rafforzare l’area progressista, ma paradossalmente potrebbe riaggregarla – che per un territorio come Fondi da decenni orientato a destra – sarebbe una gran notizia, specie per l’apertura al mondo civico e ai giovani.

Nella nota si fa riferimento proprio ai giovani e allo sviluppo del territorio e l’attenzione alla città. Un’attenzione che secondo il nuovo soggetto politico appena presentatosi alla città, vorrebbe un’apertura per una riscoperta di condivisione e di comunità e un’apertura ai fondani che hanno deciso di emigrare negli anni passati.

Un appello che probabilmente non lascerà indifferente la politica locale, anche per quel richiamo a don Lorenzo Milani in apertura di comunicato e per via dell’inciso in chiusura: “No all’indifferenza, sì alla partecipazione”

