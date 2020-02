Via Rossetti, focolaio del degrado: h24notizie nell’area occupata dai senzatetto – VIDEO

A Latina, in via Rossetti, lo stabile del mercato dove un tempo c’erano i servizi e un punto di ristoro è da anni un focolaio di degrado simbolico per la città. Tanto da essere stato più volte oggetto di bonifiche, riqualificazioni, interventi delle forze dell’ordine e polemiche. Il destino di questo stabile è ancora incerto, alcuni ritengono che andrebbe abbattuto, altri che potrà essere un ottimo punto di partenza per una riqualificazione dell’area. Spesso sono state fatte foto da lontano che testimoniavano la presenza di numerosi disperati e spesso sono stati segnalati degli stranieri che lo abitano, da anni. Non è successo spesso di poter entrare nel covo di questi occupanti ma con siamo riusciti a far passare una telecamera e questo è quello che abbiamo trovato: un prevedibile e inaudito degrado. Tutto intorno, la gente corre, gioca, va in bici o semplicemente passeggia nell’ampia area del mercato, quando non è in attività. Poi, il martedì, la piazza si riempie di gente, ma quel monumento di degrado resta lì, immobile e imperturbabile da anni. Qualcuno teme che sia una centrale di spaccio, ma di sicuro è uno di quei anfratti della città che solo formalmente fanno parte della nostra pianta urbanistica, ma che sembrano essere diventati dei mondi a parte dove il degrado e il pericolo si respirano nell’aria e si sentono ad ogni passo.

