Tiziano Ferro e le quaranta candeline nella sua Latina

Giornate di relax nella sua città, Latina, per il noto cantautore Tiziano Ferro che proprio qualche settimana fa è stato tra i cantanti più apprezzati del Festival di Sanremo, in particolar modo per le sue reinterpretazione dei storici successi delle canzoni sanremesi.

Ferro, ha deciso infatti, di festeggiare nella sua Latina il suo compleanno che festeggia quest’oggi, mentre spesso – in questi giorni – si è fatto vedere per le vie del centro dispensando foto con i fan e prendendosi tutto l’abbraccio della sua città.