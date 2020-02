Spaccio di eroina, 51enne denunciato dai carabinieri di Terracina

Venerdì i carabinieri del Norm di Terracina, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 51enne del posto: è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In seguito a perquisizioni personale e domiciliare, i militari lo hanno trovato in possesso di circa 6 grammi di eroina, un bilancino di precisione e di vario materiale per il taglio e il confezionamento della droga.