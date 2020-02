Liliana Segre cittadina onoraria, il giubilo di Formiaè

“Siamo molto soddisfatti del conferimento della cittadinanza a un monumento vivente qual è la senatrice Liliana Segre. Non solo per le atrocità che ha vissuto sulla propria pelle, bensì per tutto quello che ha fatto dopo, nelle scuole, tra i giovani e tra le persone, per ricordare e diffondere la cultura della memoria”. Lo scrivono in una nota l’associazione di cultura politica ‘Formiaè‘, a margine delle decisioni dell’ultima assise comunale.

“Registriamo come il voto sia avvenuto in un clima politico molto teso per questioni diverse da quella in oggetto. Un fatto che ha portato alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione a lasciare l’assise. Ci sarebbe piaciuto, a questo proposito, una maggiore sensibilità degli stessi rispetto una tematica che non ha colori e bandiere. Portiamo comunque a casa il risultato e ringraziamo tutti coloro i quali si sono impegnati per rendere questa proposta possibile.

A questo proposito, ricordiamo che centinaia di cittadini hanno sottoscritto una nostra petizione sul portale formiae.org al fine di conferire la cittadinanza a Liliana Segre. A nome di tutti loro, grazie”.