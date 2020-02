Formia, doppio appuntamento organizzato dall’associazione La Magica

Doppio appuntamento, in questi giorni, presso la sala Iqbal Masiq, presso la chiesa del Carmine di Formia. Domenica 23 febbraio, dalle 10.30, è in agenda “Mascherine in passerella“, che vedrà ospiti d’onore i Magic Brothers e il loro cabaret magico, reduci da Sky, Radio Uno e Mediaset. Una festa per bambini con mascotte e musica, in cui sarà presente anche l’artista Rocco Palazzo.

Martedì 25 febbraio, dalle 18, sarà invece la volta di “Musica, ammore e ccorne!”, con il regista, autore e attore teatrale Diego Macario. “Una serata tutta da ridere con uno spettacolo che ricalca la macchietta napoletana e che già ha avuto tanto successo nei teatri campani”, anticipano gli organizzatori, dell’associazione culturale La Magica.

Il primo appuntamento, quello del 23, avrà un costo d’ingresso di 5 euro, il secondo di 10 euro. I biglietti sono acquistabili presso la pasticceria Vezza, in via Lavanga, e la caffetteria Impero, in via Vitruvio.

Non tutti, comunque, dovranno pagare. “Per lo spettacolo di domenica mattina l’associazione ha il piacere di comunicare che è suo desiderio offrire l’ingresso gratuito a bambini che non hanno possibilità di pagare il biglietto – solo su prenotazione attraverso i Servizi sociali -, ai bambini ospiti di case famiglia ed agli ospiti delle comunità di accoglienza per disabili e relativi accompagnatori.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 3661824863 (Augusto Ciccolella)