Da Napoli alla stazione di Minturno con la droga, 35enne denunciato

Nel corso della mattinata di venerdì, in seguito a mirati controlli per la prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Formia sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Scauri Minturno, dove era stata segnalata attività di spaccio.

Nella circostanza i poliziotti hanno proceduto al controllo di B.A., classe 1985, pregiudicato, trovato in possesso di hashish e marijuana per 13 grammi complessivi, suddivisi in 21 involucri termosaldati e occultati all’interno di un borsone, abilmente celati fra indumenti personali.

L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine, viaggiava a bordo di un treno regionale in arrivo alla stazione di Minturno e proveniente da Napoli. All’esito dell’attività di polizia giudiziaria, il trentacinquenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.