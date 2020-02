Camionista col cronotachigrafo del collega: patenti ritirate a entrambi

Nel pomeriggio del 18 febbraio, durante un dispositivo di controllo sull’autotrasporto messo in atto nel territorio di Fondi, alcune pattuglie del distaccamento della polizia stradale di Formia hanno fermato un autocarro che trasportava merce infiammabile: il conducente guidava con la tessera cronotachigrafo si un collega, che in quel momento si trovava al suo fianco. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida e il pagamento di 868 euro, cadauno.

Durante i posti di blocco sono stati effettuati 13 controlli a veicoli commerciali, di cui 11 non erano in regola, contestando 25 violazioni al Codice della strada (tempi di guida per incompleti riposi giornalieri e settimanali per un totale di 980 euro.)