La Casa della Cultura e i colloqui istituzionali, il primo in Comune

Martedì, una delegazione del comitato promotore della Casa della Cultura di Fondi ha avuto un incontro istituzionale in Comune. In realtà come hanno fatto sapere attraverso i proprio canali social dal comitato, non si tratto di un caso sporadico, ma di un primo incontro a cui seguiranno quelli con gli altri Enti territoriali.

Come hanno spiegato dal comitato, si è parlato di coordinamento territoriale tra le associazioni e tra gli Enti, di calendario estivo, di eventi e proposte in cantiere, di possibili fondi da investire sulla cultura.

All’incontro a cui hanno preso parte quattro membri del comitato quali Simone Nardone, Fabiola Lauretti, Gino Paparello e Andrea Rega, hanno preso parte anche il vicesindaco con delega alla cultura del Comune di Fondi Beniamino Maschietto e la presidente della commissione Cultura Sandra Cima.