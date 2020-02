Domani torna “La Campanella”, ospite l’attore Andrea Rega

Domani nuova puntata de “La Campanella“, on air come sempre alle 19. Come tutti i venerdì torna il format ideato e condotto da Simone Nardone con la regia di Lorenzo Nallo e la collaborazione di Francesco Carnevale.

Domani venerdì 21 febbraio 2020, sarà ai microfoni de “La Campanella” Andra Rega, attore, autore del libro “Affunn'”.

Una puntata artistica, dunque la numero 93 de La Campanella. Come sempre in onda su Radio Antenna Musica, Radio Civita inBlu e sulle pagine Facebook delle due radio e di H24notizie.com.