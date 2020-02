Controlli al Mof di Fondi: multe e sequestri di merci da parte della Forestale

Ancora controlli presso il mercato ortofrutticolo di Fondi da parte della Forestale.

Questa volta, anche i militari di Fondi, Itri e Spigno Saturnia sono andati a spulciare le etichettature degli alimenti e la rintracciabilità per garantire a chi acquista la provenienza della merce.

Nel controllare ben 15 aziende operanti nel settore dell’ortofrutta sei di queste sono state diffidate per regolarizzare la situazione entro 20 giorni. In caso, queste, non si metteranno in regola, scatteranno per loro sanzioni molto salate, pari a 6mila euro.

Due di queste, invece, a cui è stata contestata la mancata tracciabilità, si sono viste sequestrare la merce pari a circa tre quintali e mezzo di verdura, quali carote, fave e altri prodotti. Inoltre sono state sanzionate entrambe con una multa da 1.500 euro.