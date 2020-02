Tentato omicidio, i Carabinieri arrestano un 31enne

I militari della tenenza di Fondi, in esecuzione dell’ordine di applicazione della custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’Arma operante e dal Norm di Terracina, hanno tratto in arresto ieri un 31enne nato in Gambia e domiciliato a Fondi, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., per “porto abusivo di arma”, tentato omicidio”, “tentata estorsione”, “resistenza a pubblico ufficiale”, reati commessi in data 21 aprile 2019 a Fondi. L’arrestato, è stato associato presso la casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria