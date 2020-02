Spaccio di hashish e marjiuana, arrestato un 41enne

Nella giornata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aprilia con l’ausilio di personale del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria – Roma, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, D.Y. classe 79, nato in Marocco e domiciliato ad Aprilia, poiché nel corso di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 2 panetti di hashish per un totale di gr. 200 e gr. 15 marjiuana, nonchè bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’a.g.