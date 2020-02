Comunali a Fondi, scende in campo Forza Nuova: “Appello ai fuoriusciti Lega”

Politica fondana, soprattutto quella più a destra dell’emiciclo, in costante fermento.

Dopo l’addio polemico della Lega a Forza Italia, rompono il silenzio sulle amministrative gli esponenti locali di Forza Nuova con una nota in cui viene di fatto lanciata la lista per le comunali. Gli esponenti del partito della destra radicale parlano di “progetto identitario” spiegando come a giorni inizierà la raccolta delle firme per far presentare la lista alle elezioni di primavera.

L’idea sembra quella di andare a pescare nei consensi storici della destra locale. Ma la mano non è certo tesa a quel centrodestra che che amministra la città da anni.

Una destra, dunque, sempre a più voci anche se in questo caso l’appello sembra rivolto soprattutto – come si legge in conclusione della nota – a “tutti i delusi della politica tradizionale vengano con noi! Questo è il nostro appello anche ai fuoriusciti e dissidenti della Lega locale.”

E probabilmente non solo la Lega, ma anche con Fratelli d’Italia che nel frattempo è alle prese con numeri e nomi, nel valutare soprattutto se aderire a progetti civici di area o se presentare il proprio simbolo, magari in autonomia.

