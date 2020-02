Oltre due anni e mezzo di carcere per produzione e traffico di droga

“Nel corso della mattinata del 17 febbraio 2020, in Roma, i militari della Stazione Carabinieri di Scauri di Minturno traevano in arresto una 34enne residente in Minturno, in esecuzione di Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, per il reato di Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, commesso in Melito di Napoli in data 22.03.2016, per il quale dovrà espiare anni 2, mesi 7 e giorni 26 di reclusione.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata associata presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia”.