In stazione con il carico di oppio nel trolley: condannato

Due anni e otto mesi di reclusione. Questa la condanna inflitta dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, a Rahul Joshi, 31enne di nazionalità indiana, residente a Cori, arrestato il 18 settembre scorso dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Priverno, dopo essere stato trovato in possesso di quattro chili e mezzo di bulbi di papavero da oppio essiccati, da cui si potevano ricavare 2.261 dosi di droga.

Bulbi sistemati in 40 buste termosaldate, nascoste in un trolley. Lo stesso, due mesi prima, era stato inoltre trovato in possesso della stessa sostanza stupefacente.

Il giudice ha quindi accolto integralmente la richiesta di condanna fatta dal pm Simona Gentile.