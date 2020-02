‘Goretti’ nel caos, tuona Fratelli d’Italia: “Grazie a Zingaretti solo tagli alla spesa e chiusure”

Il coordinatore della Lega Latina Armando Valiani ha diffuso in queste ore una nota stampa, esprimendo vicinanza alla famiglia della donna di 66 anni morta nella sala operatoria dell’ospedale ‘Goretti’ dopo ore di attesa al pronto soccorso.

Armando Valiani

“Una situazione incresciosa – attacca Valiani – conseguenza di quanto accade ormai da troppo tempo al punto di primo intervento del nosocomio del capoluogo dove regna il caos per carenze strutturali e di organico.

Medici ed infermieri costretti a sostenere carichi di lavoro impressionanti per garantire le cure alle centinaia di persone che ogni giorno accedono al pronto soccorso, spesso costrette a stare ore in attesa su lettini di fortuna lungo il corridoio. Tutto ciò rallenta le operazioni e, a volte, può capitare che le urgenze non vengano affrontate con i tempi necessariamente stretti che richiedono.

Da parte di Valiani arriva poi una stoccata alla Regione Lazio: “Fino ad oggi, le politiche messe in campo dal Governatore Nicola Zingaretti, non hanno prodotto risultati attesi dai cittadini di Latina. Abbiamo assistito solo a forti tagli che hanno depauperato un servizio fondamentale per tutti i cittadini nonostante le favole che si sono state raccontate: se davvero il comparto sanitario è stato risanato, perché non si investe in strutture e personale e si continua invece a tagliare reparti e a chiudere ospedali?”.

Le preoccupazioni aumentano per il prossimo futuro: “Tra qualche mese sarà estate e Latina si riempirà di turisti che verranno nelle nostre spiagge. Inevitabilmente anche gli accessi al Pronto Soccorso aumenteranno come ogni anno, mi chiedo cosa accadrà visto che già oggi il personale sanitario non riesce ad affrontare una situazione destinata a peggiorare. Ci chiediamo perché l’amministrazione comunale di Latina non prenda alcuna posizione in merito e stia zitta di fronte a questo scempio.

E’ responsabilità del sindaco garantire la salute dei cittadini e dunque alzare la voce nelle sedi opportune. Con il silenzio, la giunta capitanata da Damiano Coletta, si rende complice dello sfacelo sanitario del nostro territorio operato da Zingaretti e dai suoi assessori” – ha concluso Valiani.