Convocato il Consiglio Comunale di Fondi: 10 punti all’o.d.g.

“Il Vice Presidente vicario del Consiglio comunale Antonio Scalingi ha convocato la seduta pubblica straordinaria del Consiglio comunale, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare “Luigi Einaudi” venerdì 21 febbraio p.v. alle ore 16.30 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per lunedì 24 febbraio alle ore 16.00) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF. Anni 2020-2022; Art. 172, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Indisponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare ed alle attività produttive e terziarie per l’anno 2020; Art. 58 c.1 D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla legge n.133/2008 – Elenco beni immobili suscettibili di valorizzazioni ovvero di dismissione. Triennio 2020-2022; Piano triennale delle opere pubbliche – Elenco triennio 2020-2022 ed elenco annualità 2020. Approvazione; Approvazione programma biennale 2020-2021 e annuale 2020 per le acquisizioni di forniture e servizi (art. 21 comma 6 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.); Proposta Programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze. Anno 2020; Approvazione nota di aggiornamento e Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022; Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 10 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.) e relativi allegati; Interpellanze e interrogazioni”.

Lo rende noto l’ufficio stampa del Comune di Fondi.