Trasferta amara: patente ritirata a 28enne residente a Spigno

Un 28enne di origine africana e residente a Spigno Saturnia, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga – 0,56 grammi di hashish e 0,16 di marijuana – e per questo segnalato in Prefettura. A fermarlo, in Ciociaria, i carabinieri della Stazione di Pontecorvo. Nei confronti dell’uomo gli operanti hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida.