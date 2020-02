Gatti avvelenati, residenti esasperati: “Strage continua”

Ancora gatti avvelenati, in provincia di Latina. Questa volta sulle colline di Lenola, in via Giuseppe Verdi, nella frazione di Vallebernardo. Una schiera di villini e un misterioso killer di felini che negli ultimi mesi ha mietuto decine di vittime.

“Nel 2019 i gatti uccisi sono stati circa 15. Ieri ne abbiamo trovati morti altri 5, tutti a poca distanza l’uno dall’altro e con la bava alla bocca, classico sintomo di avvelenamento. Altri due oggi (lunedì, ndr) mancano all’appello”, spiegano esasperati i residenti. Ognuno con dei mici di riferimento, che accudiva con amore e sfamava da anni. Una colonia felina decimata, con chi abita da quelle parti che parla senza mezzi termini di strage.

Nel tentativo di placarla, dopo gli ultimi accadimenti i residenti sono pronti a rivolgersi alle forze dell’ordine: è in via di definizione un esposto-denuncia, per il momento contro ignoti. Intanto, le carcasse degli ultimi gatti rinvenuti saranno sottoposte a specifici accertamenti volti ad appurare le supposte cause dei decessi, e – in caso di conferma di quello che al momento sembra palese – il tipo di veleno utilizzato.