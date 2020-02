Attivazione della condotta idrica Roccagorga-Priverno, il sindaco Bilancia incontra Acqualatina

Su richiesta del Sindaco Anna Maria Bilancia, si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione Comunale di Priverno, la Segreteria Tecnico Operativa dell’Ato4 e la Direzione Tecnica di Acqualatina, per un avanzamento sulle opere di ammodernamento e potenziamento delle reti comunali idrica e fognaria.

Anna Maria Bilancia, sindaco di Priverno

Un focus è stato fatto da subito sulla condotta adduttrice che collega Roccagorga a Priverno. I lavori proseguono e se ne prevede la conclusione per la primavera del 2020, quando verrà completato e messo in funzione il primo tratto di condotta, in grado di garantire a Priverno una portata aggiuntiva di circa 80 litri al secondo.

«Grazie all’impegno congiunto stiamo per portare a termine un’opera storica per il nostro Comune.» Ha commentato il Sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia. «Lavorare in un clima di sinergia tecnico-istituzionale è fondamentale per la realizzazione di progetti così delicati e impattanti.»

Su richiesta del Comune, poi, è stato approntato un piano di azione congiunto per intervenire nelle vie storiche del territorio comunale. In concomitanza dei ripristini del manto stradale previsti dall’Ente, infatti, Acqualatina lavorerà per ammodernare le reti dell’intera area impattata, così da limitare i disagi alla viabilità e garantire il termine delle opere nel minor tempo possibile.

«Su Priverno sono previsti oltre 500.000 euro di investimento da dedicare unicamente al recupero delle perdite e all’ammodernamento della rete idrica.» ha dichiarato l’ingegner Ennio Cima, Direttore Tecnico di Acqualatina. «Tali opere sono parte fondante del nostro piano strategico. Da un lato, infatti, la nostra missione è di garantire il servizio anche nelle zone storicamente non servite, dall’altro punto centrale della strategia del gestore è l’efficientamento della distribuzione idrica su tutto il territorio, grazie soprattutto al risanamento delle reti e al recupero delle perdite. Il lavoro sinergico con il Comune, in questo scenario, rappresenta un significativo valore aggiunto, sia per noi che per la collettività.»

In proposito, Acqualatina ha reso noto che nella nuova programmazione del Piano degli Investimenti, per gli anni 2020-2023, è prevista anche la pianificazione puntale delle opere di realizzazione della rete fognaria nella zona di San Martino, attualmente servita solo in parte. I lavori verranno discussi con il Comune in un incontro ad hoc.

Un ulteriore esempio dei risultati ottenibili con una collaborazione tecnico-istituzionale volta al bene collettivo.