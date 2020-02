“Formazione civica”, giornata conclusiva per gli studenti

Lunedì, 17 febbraio prossimo, l’“Archivio storico della memoria del ’900 della città di Fondi”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con il patrocinio della Pro Loco Fondi e del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, concluderà gli incontri di “Formazione civica”, rivolti agli alunni degli Istituti superiori del territorio.

L’Archivio, impegnato, da anni, nella salvaguardia della memoria storica, sociale e culturale del territorio, nella convinzione che conoscere le proprie radici sia importante per diventare “cittadini responsabili”, ha attivato dal 2018 il percorso: “In nome della democrazia (nel centenario della nascita del primo Sindaco democraticamente eletto)”.



Gli incontri seminariali, in atto dal mese di dicembre scorso, hanno avuto l’intento di potenziare nei giovani i valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.

Il seminario di lunedì 17 febbraio 2020 rifletterà sul tema: “LE ELEZIONI LIBERE”: L’avvio del percorso democratico, a Fondi.

L’attività proposta prevede, inoltre, la libera partecipazione al concorso: “LA STRADA DELLA DEMOCRAZIA” le cui modalità verranno illustrate ai partecipanti all’incontro.

Ai giovani, tutti, raccomandiamo di conoscere, partecipare e decidere “liberamente”.

Ringraziamo le Istituzioni per la collaborazione ed il patrocinio; i Dirigenti scolastici per la sollecita disponibilità all’iniziativa e i cittadini per la partecipazione.

L’incontro avrà luogo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nella Sala conferenze del Castello Caetani di Fondi.