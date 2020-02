Fine settimana di controlli tra Latina e Pontinia

“Il 15 e 16 febbraio 2020, in Latina e Pontinia, i Carabinieri della compagnia – Nor sezione radiomobile di Latina e delle stazioni di Borgo Grappa e Pontinia, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzati prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, deferivano in stato di liberta:

nr. 4 persone alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica;

nr. 1 persona per detenzione di sostanze stupefacenti gr. 0,5 di marijuana e porto abusivo di arma bianca del tipo coltello a serramanico con lama da 9 cm.

nel medesimo contesto operativo venivano segnalate all’autorità amministrativa nr. 5 persone che a vario titolo detenevano:

una gr. 5,60 di sostanza stupefacente del tipo marijuana,

una gr. 3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina,

una gr. 1,50 di sostanza stupefacente del tipo marjuana,

una gr, 0,30 di sostanza stupefacente del tipo marjuana,

una gr, 0,80 di sostanza stupefacente del tipo marjuana.

inoltre, durante il controllo alla circolazione stradale, venivano: