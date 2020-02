Vela Coppe Challenge: doppia vittoria della Lega Navale di Formia nel golfo di Napoli (#FOTO)

(foto copertina: Niccolò Sparagna)

Un grande successo alle Coppe Challenge negli optimist: vittoria in entrambe le categorie per gli atleti della Lega Navale italiana di Formia a Napoli.

Federico Sparagna, primo classificato nella categoria juniores

A strappare il gradino più alto del podio nella categoria juniores è stato infatti Federico Sparagna, che si è aggiudicato il Trofeo S. Lucia, mentre Niccolò Sparagna, nella categoria cadetti, ha vinto il Trofeo Chiappariello. Per loro anche l’orgoglio di essere stati i primi atleti del Lazio ad essersi aggiudicati i trofei.

La vittoria di Federico Sparagna, su oltre 60 partecipanti, è stata frutto di impegno e volontà, che gli hanno fatto recuperare i risultati non positivi della prima giornata. Per il piccolo Niccolò invece si è trattato di un vero e proprio dominio, ben sei primi posti e un secondo all’ultima prova.

Niccolò Sparagna, primo classificato nella categoria Cadetti

Sfortunatamente non è riuscito a classificarsi, sempre nella categoria juniores, Lorenzo Macari. Assente perché influenzato nella prima giornata, si è comunque riscattato nelle ultime tre prove: nell’ordine, terzo, primo e secondo posto. Il rammarico riguarda anche il più giovane Claudio Crocco, esordiente nella categoria, che ha saltato due prove, chiudendo comunque molto bene. L’unica donna, Roberta Meschino, chiude con un ottimo sesto femminile.

Lorenzo Macari

Soddisfatti i dirigenti della Lega Navale italiana di Formia per questa prima parte di stagione 2020:

primo posto al Trofeo Internazionale Marcello Campobasso cat. cadetti;

primo posto zonale laser radial under 17;

primo posto coppe Challenge cat. cadetti;

primo posto coppe Challenge cat. juniores;

Il direttore tecnico Emilio Civita con Niccolò e Federico Sparagna

“Un grande gruppo sportivo, frutto di un’ottima scuola di vela – così il direttore tecnico Emilio Civita – è il successo di un gruppo di ragazzi meravigliosi che sta crescendo in entrambe le categorie, optimist e laser. Merito di allenatori professionali ed innamorati del mare: Gianfranco Colavolpe per gli optimist, Chiara Camerota per la preagonistica optimist ed Emanuele Montagna nella categoria laser.

La prossima settimana gli atleti della Lega Navale di Formia saranno impegnati a Santa Marinella con i laser e a Crotone con gli optimist.