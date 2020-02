Rio Capodacqua-Santa Croce il sindaco Villa annuncia: “Finanziato il progetto di risanamento”

“La Regione Lazio ha finanziato 19 progetti per i Contratti di Fiume, tra cui anche il nostro, quello siglato dai tre comuni, Formia, Minturno e Spigno Saturnia“.

Ad annunciarlo, con un post sul proprio profilo Facebook, è il primo cittadino di Formia, Paola Villa.

“L’anno scorso – continua il Sindaco – avevamo presentato formalmente l’iniziativa, unica, perché per la prima volta tre comuni costituivano un comitato di promozione di un contratto per la salvaguardia di un fiume a tutti gli effetti, un fiume con tanti problemi, ma la cui sorgente fornisce acqua di una qualità inestimabile e centinaia di famiglie di 5 comuni diversi.

Il sindaco di Formia, Paola Villa

437mila euro la cifra messa in campo per avviare i 19 progetti.

Un ringraziamento va dato alla coordinatrice regionale Cristiana Avenali responsabile Contratti di Fiume della Regione Lazio, che ci é stata vicina nel percorso, a Dino Zonfrillo e al circolo Legambiente del Sud Pontino.

Formia in qualità di comune capofila del progetto seguirà tutte le fasi del progetto e continuerà a lavorare per reperire altre risorse da investire in questo percorso di risanamento di un corso d’acqua, che da tempo aspetta ristoro e rispetto.

Mentre il gestore del Sistema Idrico Integrato, Acqualatina, ‘cincischia’ da anni sulla salvaguardia delle nostre sorgenti non investendo sulla cura della captazione, in particolar modo su Capodacqua, sulla quale nel lontano 2012 diceva di voler investire 3 milioni 800mila euro, questo inizio è un segnale importante, affinché enti territoriali, regionali e associazioni si uniscano perché le nostre uniche fonti di acqua si proteggano sul serio”.