Trasportati feriti in codice rosso all’ospedale Goretti di Latina, ma a quanto pare non sarebbero in pericolo di vita, i due coniugi precipitati oggi con un aereo ultraleggero in un campo di Cisterna. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari e alle forze dell’ordine, hanno operato i vigili del fuoco della squadra territoriale di Aprilia.

