40mila euro dalla Regione, piazza Medaglia d’Oro si rifà il look

Piazza Medaglia d’Oro cambia look: “Grazie ad un importante contributo di 40mila euro concesso dalla Regione Lazio nell’ambito di un avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio dei piccoli comuni, sarà realizzato un intervento di sistemazione dell’arredo urbano con attenzione al miglioramento della sicurezza, la sistemazione di alcune infiltrazioni di acque meteoriche, la messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione e una più adeguata accessibilità alla Piazza”. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Castelforte.

“Sono molto soddisfatto – dice il sindaco Giancarlo Cardillo – perché in questo modo riqualifichiamo e diamo ancora maggiore importanza ad uno spazio pubblico centrale e che accoglie gran parte della vita sociale della nostra cittadina. La piazza dedicata alla Medaglia d’Oro al Valor Civile accoglie anche il pregevole monumento all’eroe Alfredo Fusco e rappresenta uno spazio pubblico di alto valore sociale e culturale. E’ uno spazio di aggregazione importante per tutta la popolazione e – conclude il sindaco- offre una vista impareggiabile sul golfo di Gaeta e sulle isole dell’arcipelago campano. Un particolare ringraziamento va alla Regione Lazio che con questa attenzione alla richiesta del nostro comune ha saputo rispondere in positivo ad una nostra importante richiesta”.

“Merita di essere evidenziata l’importanza di questo intervento che migliorerà ulteriormente il decoro urbano di un’area tra le più significative e frequentate del centro storico”, sottolineano ancora dall’amministrazione. “L’intervento progettato dall’area pianificazione e gestione del territorio risponde pienamente alle esigenze reali e va a soddisfare un bisogno essenziale legato al benessere dei fruitori”.